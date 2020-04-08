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Крупный китайский пул рассмотрит альткоины после отключения мощностей по добыче биткоина
09:55 08.04.2020 |
Несмотря на то, что хешрейт биткоина в последние дни демонстрировал рост, индустрия майнинга по-прежнему находится в неопределенности. Об этом свидетельствует и решение китайской компании Valarhash Baite выйти из соревнования мощностей, пишет Cointelegraph со ссылкой на местные СМИ.
В июле прошлого года Valarhash запустил в провинции Сычуань два пула - Bytepool и 1THash, платформу облачного майнинга 1TMine, а также собственное программное обеспечение для управления майнинговыми фермами Nelson.
Однако в определенный момент в марте мощности, которые Valarhash направляла на майнинг биткоина, снизились с 4000 до 200 петахешей. Также сообщается, что в дальнейшем пул, скорее всего, переключится на добычу альткоинов.
На пиковых моментах совокупные мощности Bytepool и 1THash превышали 9% от общего хешрейта сети биткоина. На момент публикации на долю 1THash приходится 5,6%.
Напомним, что в марте на фоне резкого падения цены биткоина многие другие майнеры также отключали часть оборудования, вызвав значительное снижение хешрейта.
Так, 12 марта хешрейт упал до 97,9 EH/s, потеряв около 30%. К 20 марта показатель снизился до отметки 82,28 EH/s.
4 апреля хешрейт вырос до 121,029 EH /s, однако на данный момент снова упал до уровня 88,52 EH/s.
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