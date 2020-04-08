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Доллар США растет 8 апреля на фоне возобновления спроса на активы «тихой гавани»
09:30 08.04.2020 |
Доллар США умеренно растет по отношению к евро и японской иене в ходе торгов в среду.
Инвесторы вновь переключились на активы "тихой гавани", что оказывает поддержку американской валюте.
Евро торгуется утром в районе $1,0875 против $1,0892 на закрытие предыдущей торговой сессии.
Курс евро находится в районе 118,43 иены по сравнению со 118,45 иены во вторник. Курс доллара составляет 108,92 иены против 108,75 иены на закрытие прошлой сессии.
Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,24% по сравнению с предыдущим днем. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос на 0,2%.
Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2325 по сравнению с $1,2337 днем ранее и 1,1331 евро против 1,1325 евро.
Участники рынка продолжают следить за новостями, касающимися мер, принимаемых для ограничения последствий коронавирусной инфекции COVID-19.
ЕС выделит более 15 млрд евро на помощь в борьбе с коронавирусом по всему миру, заявила накануне председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, это позволит покрыть непосредственные нужды в секторе здравоохранения, а также поддержать экономики наиболее пострадавших стран и помочь сохранить рабочие места.
В Сенате США ведется работа над дополнительными мерами поддержки малого бизнеса, серьезный урон которому нанес вызванный коронавирусом кризис, сообщила во вторник газета The Hill.
"Я буду работать с министром (финансов США Стивеном - ИФ) Мнучином и с лидером (демократического меньшинства Чаком - ИФ) Шумером и надеюсь добиться утверждения финансирования программы единогласно или по итогам голосования на сессии в Сенате в четверг", - заявил глава республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл.
Ранее также сенатор-республиканец Марко Рубио, председатель комитета Сената США по делам малого бизнеса и предпринимательства, написал в Twitter, что Макконнелл и Шумер работают над дополнительной программой поддержки, голосование по которой состоится 9 апреля. Он отметил, что для этой программы нужно порядка $200-250 млрд.
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