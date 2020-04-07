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Депозитные ставки для физлиц 07.04.20
17:33 07.04.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 7 апреля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.80
|0.70
|0.15
|6 мес.
|11.92
|0.99
|0.30
|9 мес.
|11.63
|1.04
|0.29
|12 мес.
|11.88
|1.30
|0.44
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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