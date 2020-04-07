Центробанк Южной Кореи запустил тестирование цифровой воны

Денежный регулятор Южной Кореи в срок с марта по декабрь следующего года определит технические и правовые основания для создания и выпуска цифровой валюты центрального банка (CBDC). Об этом сообщает The Block.

Технический аспект сосредоточен на дизайне и методе функционирования CBDC. Отдельный вопрос, на который предстоит найти ответ, - применимость блокчейна в качестве базовой технологии.

Юридический аспект строится на анализе изменений в Закон о Банке Кореи, которые потребует запуск цифровой воны.

Пилотная программа будет разбита на следующие стадии:

1) Проектирование CBDC и определение требований: март - июль 2020 г.

2) Обзор технологий: апрель - август 2020 г.

3) Анализ и консультирование бизнес-процессов: сентябрь - декабрь 2020 г.

4) Строительство и тестирование пилотной системы CBDC: январь - декабрь 2021 г.

ЦБ Южной Кореи еще в декабре прошлого года анонсировал формирование целевой группы для исследования цифровой воны.

В последнем отчете исследователи Банка международных расчетов (BIS) выразили уверенность, что пандемия коронавируса ускорит распространение онлайн-платежей и актуализирует вопросы, связанные с национальными цифровыми валютами.

Напомним, Народный банк Китая при поддержке платежной компании Alipay завершил работу над базовой функциональностью цифровой валюты и теперь сосредоточил усилия на подготовке законов для регулирования ее обращения.



