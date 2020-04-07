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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Международные резервы Украины в марте снизились на 7,8%, до $24,9 млрд – НБУ

 

Международные резервы Украины в марте 2020 года сократились, по предварительным данным, на 7,8%, или на $2,1 млрд, – до $24,924 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

"Уменьшение международных резервов в течение марта было обусловлено, прежде всего, значительными объемами валютных интервенций Национального банка, направленными на сглаживание избыточных курсовых колебаний из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения", – поясняется в сообщении.

Центробанк уточнил, что на динамику резервов на протяжении месяца влияли его операции на межбанковском валютном рынке. Так, для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий, регулятор сохранял активное присутствие на межбанке и за март продал $2,454 млрд, купил – $264 млн.

Нацбанк пояснил, что в марте объем валютных поступлений от экспорта сохранялся на стабильном уровне, однако спрос на валюту со стороны бизнеса и населения значительно вырос из-за ажиотажа вокруг распространения коронавируса в Украине и в мире. Отмечается, что в конце месяца ситуация на валютном рынке стабилизировалась.

На динамику резервов в марте также повлияли операции правительства по управлению государственным долгом. В частности, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в инвалюте было направлено $1,124 млрд в эквиваленте, из которых $536,7 млн было уплачено по облигациям внешнего государственного займа, $409,3 млн – по обязательствам правительства и НБУ в пользу Международного валютного фонда (МВФ), остаток – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями, указано в сообщении.

Вместе с тем эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства, которое в течение месяца привлекло $873,2 млн и EUR276,9 млн путем размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в инвалюте, отметили в НБУ.

Кроме того, на динамику международных резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость увеличилась на $16,6 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 апреля 2020 года объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта. Уточняется, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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