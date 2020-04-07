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Евро 7 апреля дорожает к доллару на росте промпроизводства в Германии
13:22 07.04.2020 |
Курс евро ускорил рост по отношению к доллару после публикации статистики из Германии, которая показала прибавку объема промышленного производства в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.05 EET курс евро увеличивается до 1,0877 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0791 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,06 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,2 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) падает на 0,61%, до 100,14 пункта.
Инвесторы обратили внимание на статистику, опубликованную министерством экономики и технологий Германии ранее во вторник, которая показала рост объема промышленного производства в стране. Так, с учетом сезонных колебаний в феврале показатель вырос на 0,3% по сравнению с январем, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 0,9%.
"Мы видим ослабление волатильности на фондовых и валютных рынках", - также сказал агентству Рейтер аналитик Societe Generale Кеннет Бру (Kenneth Broux).
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