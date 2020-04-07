Справочный курс гривны 7 апреля повышен на 17,7 коп до уровня 27,1011 грн/$1

|Показатель
|06.04.20
|06.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2583
|27.1011
|0.58
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:29 07.04.2020 |
Национальный банк 7 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 17,7 коп. до 27.1011 UAH/USD.
|Показатель
|06.04.20
|06.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2583
|27.1011
|0.58
Данные: НБУ
|
|
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