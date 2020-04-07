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АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.04.20

11:25 07.04.2020 |

Финансы

Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).

дата Кредит и депозит бланковые Договора своп (с $)
Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.
06.03
9.3955




8.2906

10.4713


10.03
10.1964




10.3346
9.4384



11.03
11.0278




11.4963
12.6819



12.03
11.3194




14.2943
14.9589



13.03
12.9607




14.4605




16.03
12.5357




16.3297




17.03
14.8864




20.2677




18.03
13.3500




21.4416
24.1838



19.03
13.4118




22.3056




20.03
12.7500




12.0137



23.03
11.4214




11.6684




24.03
11.8750




9.4741




25.03
13.5000




8.9834




26.03
13.1667




9.2816




27.03
13.0000



9.7511




30.03
12.5625




9.1550




31.03





9.1673




01.04
10.0000




8.1445




02.04
10.3438




8.4768




03.04
11.7167




8.6638
8.7573



06.04





7.3407




Данные НБУ.

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
 

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