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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.04.2020
10:54 07.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 7 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Мисто Банк
|27,0500
|Креди Агриколь
|27,0400
|Украинский Капитал
|27,0000
|Приватбанк
|27,2480
|Проминвестбанк
|27,0000
|Правекс
|27,2500
|Укргазбанк
|26,9000
|Банк Сич
|27,3000
|Правекс
|26,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,3000
|Ощадбанк
|26,8000
|Ощадбанк
|27,4000
|Приватбанк
|26,7500
|Укргазбанк
|27,4000
|Альфа-банк
|26,7000
|Альфа-банк
|27,5000
|Креди Агриколь
|26,6700
|Мисто Банк
|27,5500
|Райффайзен Банк Аваль
|26,6667
|Проминвестбанк
|28,2000
|Банк Сич
|26,5000
|Украинский Капитал
|29,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Мисто Банк
|29,1500
|Креди Агриколь
|29,2800
|Проминвестбанк
|29,0000
|Банк Сич
|29,3000
|Укргазбанк
|28,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,4000
|Правекс
|28,9000
|Правекс
|29,4500
|Приватбанк
|28,7500
|Приватбанк
|29,4985
|Ощадбанк
|28,6000
|Ощадбанк
|29,5000
|Креди Агриколь
|28,6000
|Укргазбанк
|29,5000
|Альфа-банк
|28,6000
|Альфа-банк
|29,6000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Мисто Банк
|29,7000
|Банк Сич
|28,5000
|Проминвестбанк
|30,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,3286
|Украинский Капитал
|32,0000
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