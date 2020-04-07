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Аналитики PwC: приток капитала в криптокомпании упал на 40%
10:42 07.04.2020 |
Консалтинговая компания PwC по итогам 2019 года оценила объем привлеченных средств и заключенных сделок в сфере слияний и поглощений в криптовалютной сфере в $2,24 млрд и $451 млн соответственно. Показатели сократились на 40% и 76%.
Аналитики также отметили сокращение количества сделок. В сфере слияний и поглощений это число упало со 189 до 114. В области фандрайзинга показатель снизился с 662 до 540 сделок.
«Рост биткоина во втором и третьем квартале не остановил падение финансирования. В 2020 году глобальный экономический спад еще больше повлияет на сделки по финансированию», - отмечено в докладе.
По мнению PwC, активность сосредоточится на покупках крупными игроками мелких конкурентов. В первую очередь это затронет те компании, которые предлагают дополнительные услуги к их текущей продуктовой линейке, например медиа или консалтинг.
«Единороги станут больше похожими на осьминогов, с щупальцами в различных областях криптоэкосистемы», - прокомментировал глава PwC Global Crypto Анри Арсланян.
2019 год уже зафиксировал эту тенденцию. Девять из десяти сделок оказались стратегическими по своей природе. Их инициаторами стали существующие криптокомпании, либо криптофонды.
Аналитики ожидают дальнейшее увеличение роли Азии и Европы в качестве основного драйвера рынка, что было характерно для 2019 года на фоне выстраивания четких нормативных рамок.
Именно комплаенс- и регуляторные компании привлекли наибольший интерес в 2019 году, тогда как годом ранее большая часть венчурного финансирования была направлена на блокчейн-инфраструктурные проекты.
Активность в сфере слияний и поглощений по прогнозам компании также поддержит выход венчурных фондов из капитала компаний по мере взросления индустрии.
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