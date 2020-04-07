НБУ за 5 дней выкупил $430 млн

Национальный банк Украины за последние пять рабочих дней выкупил на рынке $430 млн, курс гривни укрепился с более чем 28 грн/$1 до 27,15 грн/$1, сообщил заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб.

"Только за последние пять рабочих дней Нацбанк выкупил в резервы $430 млн", - сказал он в онлайн интервью "Украинской правде" в понедельник.

Сологуб подчеркнул, что политика Нацбанка остается неизменной: "Есть колебания, мы их сглаживаем в обе стороны".

Как сообщалось, за минувшую неделю НБУ купил на межбанковском валютном рынке $248 млн: во вторник - $64 млн, четверг - $34 млн и пятницу - $150 млн, тогда как в марте центробанк потратил на поддержку гривни $2,2 млрд.

По итогам прошлой неделе Нацбанк в целом с начала года купил в резервы $1,53 млрд, продал - $2,75 млрд.

