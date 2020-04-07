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НБУ за 5 дней выкупил $430 млн
22:21 06.04.2020 |
"Только за последние пять рабочих дней Нацбанк выкупил в резервы $430 млн", - сказал он в онлайн интервью "Украинской правде" в понедельник.
Сологуб подчеркнул, что политика Нацбанка остается неизменной: "Есть колебания, мы их сглаживаем в обе стороны".
Как сообщалось, за минувшую неделю НБУ купил на межбанковском валютном рынке $248 млн: во вторник - $64 млн, четверг - $34 млн и пятницу - $150 млн, тогда как в марте центробанк потратил на поддержку гривни $2,2 млрд.
По итогам прошлой неделе Нацбанк в целом с начала года купил в резервы $1,53 млрд, продал - $2,75 млрд.
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