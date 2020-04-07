Нацбанк разработал единые правила для денежных расчетов через QR-код

Национальный банк Украины (НБУ) разработал единые подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления безналичного перевода средств со счета на счет.

Соответствующие нормы содержит проект постановления правления НБУ "Об утверждении Правил формирования и использования QR-кода для осуществления кредитных переводов", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как пояснили в НБУ, сегодня участники платежного рынка Украины уже используют QR-коды для перевода средств, в том числе для оплаты товаров и услуг. В то же время нет единых подходов к формированию QR-кодов, поэтому участники рынка формируют их по собственным правилам.

"Из-за этого отсутствует совместимость, когда QR-код, сформированный одним участником, обрабатывался бы в инфраструктуре другого участника. Это создает неудобства как для поставщиков товаров и услуг, так и для их клиентов. В связи с этим и в ответ на пожелания участников украинского платежного рынка Национальный банк решил ввести единые подходы к использованию QR-кода для перевода средств, в частности кредитных переводов", - отмечается в сообщении.

В частности, в проекте документа изложены требования к формированию элементов данных QR-кода, методов кодирования символов данных, форматов символов, характеристик размеров QR-кода, правил коррекции ошибок, алгоритмов декодирования ссылок, а также других параметров, определенных международным стандартом ISO/IEC 18004: 2015.

Как отмечают в НБУ, аналогичные подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления кредитных переводов введены многими странами Европейского Союза (в частности, Австрией, Германией, Бельгией, Финляндией и Нидерландами).

В целом QR-код может использоваться при оплате товаров и услуг (в том числе для формирования счетов на оплату государственных, административных и коммунальных услуг и т.п.), а также для осуществления перевода средств со счета на счет.

В то же время формирования и использования QR-кода не будет обязательным. Однако, в случае использования QR-кода для осуществления кредитных переводов, участники безналичных расчетов должны обеспечить его формирования и использования в соответствии с проектом.