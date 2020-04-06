Финансовые новости
- |
- 06.04.20
- |
- 20:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В январе-марте текущего года бизнес направил на репатриацию дивидендов 848 млн долларов
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.
Так, в 1-м квартале бизнес купил для репатриации дивидендов 771 млн долларов, и с учетом собственной валюты направил на репатриацию дивидендов 848 млн долларов.
При этом в НБУ прогнозируют, что объем репатриации дивидендов в текущем году будет близким к значениям предыдущих лет - на уровне 3,5 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июле 2019 года Национальный банк отменил все ограничения на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата, как это было предусмотрено дорожной картой по валютной либерализации.
В пятницу курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению со 2 апреля на 19,81 коп. до 27,8206 UAH/USD, курс покупки понизился на 20,49 коп. до 27,2266 UAH/USD.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нелегальные АЗС готовы вернуться
|Охота на президентов: Как Зеленского с Порошенко искусственно будут делать «друзьями»
|Украине крайне необходим терминал для резервного снабжения СУГ с моря
|«Ситибанк» не дал опустить курс доллара на межбанке 3 апреля, а наличный доллар сильно подешевел
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ смягчил ряд требований к банкам на время карантина
|Депозитные ставки для физлиц 06.04.20
|Украинцы в марте забрали с банковских счетов 2,7 миллиарда
|В январе-марте население вывело за границу 66,4 млн евро в рамках электронных лимитов
|В январе-марте текущего года бизнес направил на репатриацию дивидендов 848 млн долларов
|Евро 6 апреля слабо дешевеет к доллару на опасениях вокруг экономических последствий коронавируса
|Покупка валюты на условиях «форвард" в Украине в марте достигла рекорда
Это интересно
|Китайцы сделают батареи для электрокаров, в которые можно забивать гвозди
|Украинские преступники дублировали SIM-карты с целью хищения средств
|Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H
|В ноутбуках Asus ROG используется термоинтерфейс из жидкого металла
|YouTube готовит конкурента TikTok
|Двухэкранный ноутбук ASUS Zephyrus Duo 15 занял вершину пирамиды ROG
|Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom