Финансовые новости
- |
- 06.04.20
- |
- 20:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Покупка валюты на условиях «форвард" в Украине в марте достигла рекорда
13:43 06.04.2020 |
Клиенты украинских банков в марте этого года, когда гривня девальвировала на новостях о распространении эпидемии коронавируса, купили на условиях "форвард" эквивалент $508,7 млн, это в 3,7 раза больше предыдущего рекорда, зафиксированного в феврале 2019 года.
Согласно оперативным данным Нацбанка Украины, в отдельные дни объемы "форвардов" на покупку валюты достигали $50-77 млн, или 10-13% от всех объемов торгов, а в целом по месяцу их доля составила 6,5% по сравнению с 1,9% в феврале и 1% в январе этого года.
НБУ уточнил, что объемы продажи валюты на условиях "форвард" в условиях ее укрепления в марте упали всего до $1,5 млн с $15,5 млн в феврале и $128,8 млн в январе.
В целом за 2019 год объем покупки валюты на условиях "форвард" составили $812,6 млн, или 1,4% от общего объема, а продажи - соответственно $762,6 млн, или 1,1%.
В минувшем году представители бизнес критиковали Нацбанк за излишнее, по их мнению, укрепление курса гривни. В свою очередь НБУ подчеркивал, что проводит рыночную политику плавающего курса национальной валюты, и активно призывал бизнес заключать форвардные контракты, создал для этого специальный раздел сайта и провел ряд обучающих семинаров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нелегальные АЗС готовы вернуться
|Охота на президентов: Как Зеленского с Порошенко искусственно будут делать «друзьями»
|Украине крайне необходим терминал для резервного снабжения СУГ с моря
|«Ситибанк» не дал опустить курс доллара на межбанке 3 апреля, а наличный доллар сильно подешевел
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ смягчил ряд требований к банкам на время карантина
|Депозитные ставки для физлиц 06.04.20
|Украинцы в марте забрали с банковских счетов 2,7 миллиарда
|В январе-марте население вывело за границу 66,4 млн евро в рамках электронных лимитов
|В январе-марте текущего года бизнес направил на репатриацию дивидендов 848 млн долларов
|Евро 6 апреля слабо дешевеет к доллару на опасениях вокруг экономических последствий коронавируса
|Покупка валюты на условиях «форвард" в Украине в марте достигла рекорда
Это интересно
|Китайцы сделают батареи для электрокаров, в которые можно забивать гвозди
|Украинские преступники дублировали SIM-карты с целью хищения средств
|Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H
|В ноутбуках Asus ROG используется термоинтерфейс из жидкого металла
|YouTube готовит конкурента TikTok
|Двухэкранный ноутбук ASUS Zephyrus Duo 15 занял вершину пирамиды ROG
|Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom