Клиенты украинских банков в марте этого года, когда гривня девальвировала на новостях о распространении эпидемии коронавируса, купили на условиях "форвард" эквивалент $508,7 млн, это в 3,7 раза больше предыдущего рекорда, зафиксированного в феврале 2019 года.

Согласно оперативным данным Нацбанка Украины, в отдельные дни объемы "форвардов" на покупку валюты достигали $50-77 млн, или 10-13% от всех объемов торгов, а в целом по месяцу их доля составила 6,5% по сравнению с 1,9% в феврале и 1% в январе этого года.

НБУ уточнил, что объемы продажи валюты на условиях "форвард" в условиях ее укрепления в марте упали всего до $1,5 млн с $15,5 млн в феврале и $128,8 млн в январе.

В целом за 2019 год объем покупки валюты на условиях "форвард" составили $812,6 млн, или 1,4% от общего объема, а продажи - соответственно $762,6 млн, или 1,1%.

В минувшем году представители бизнес критиковали Нацбанк за излишнее, по их мнению, укрепление курса гривни. В свою очередь НБУ подчеркивал, что проводит рыночную политику плавающего курса национальной валюты, и активно призывал бизнес заключать форвардные контракты, создал для этого специальный раздел сайта и провел ряд обучающих семинаров.

