Справочный курс гривны 6 апреля повышен на 10,25 коп до уровня 27,2583 грн/$1

|Показатель
|03.04.20
|06.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3609
|27.2583
|0.375
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:24 06.04.2020 |
Национальный банк 6 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 10,25 коп. до 27.2583 UAH/USD.
|Показатель
|03.04.20
|06.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3609
|27.2583
|0.375
Данные: НБУ
|
|
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