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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 06.04.2020
11:00 06.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 6 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,4348
|OTP Bank
|27,5000
|OTP Bank
|27,3500
|Земельный капитал
|27,5058
|Правекс
|27,3000
|Креди Агриколь
|27,5400
|Укрстройинвестбанк
|27,2500
|Окси банк
|27,5500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,2479
|Правекс
|27,6000
|Приватбанк
|27,2000
|Укргазбанк
|27,6000
|Креди Агриколь
|27,1100
|Приватбанк
|27,6243
|Укрэксимбанк
|27,1000
|Ощадбанк
|27,6500
|Укргазбанк
|27,1000
|Укрстройинвестбанк
|27,6500
|Банк Сич
|27,1000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,6800
|Окси банк
|27,0500
|Банк Сич
|27,7000
|Альфа-банк
|27,0500
|Глобус
|27,7000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Укрэксимбанк
|27,7000
|Проминвестбанк
|27,0000
|Альфа-банк
|27,9500
|Ощадбанк
|27,0000
|Проминвестбанк
|28,2000
|Глобус
|27,0000
|Украинский Капитал
|29,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|OTP Bank
|29,6000
|Глобус
|29,6000
|Земельный капитал
|29,5583
|Банк Сич
|29,8000
|Правекс
|29,5000
|Креди Агриколь
|29,8000
|Укрстройинвестбанк
|29,3000
|Правекс
|29,8000
|Укргазбанк
|29,3000
|Укрстройинвестбанк
|29,8000
|Приватбанк
|29,3000
|OTP Bank
|29,8500
|Банк Сич
|29,1000
|Окси банк
|29,8500
|Альфа-банк
|29,0500
|Приватбанк
|29,8507
|Проминвестбанк
|29,0000
|Укргазбанк
|29,9000
|Ощадбанк
|29,0000
|Земельный капитал
|29,9070
|Окси банк
|29,0000
|Ощадбанк
|30,0000
|Креди Агриколь
|29,0000
|Укрэксимбанк
|30,1000
|Глобус
|28,9000
|Альфа-банк
|30,1500
|Райффайзен Банк Аваль
|28,8184
|Райффайзен Банк Аваль
|30,1800
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|30,9000
|Укрэксимбанк
|27,6500
|Украинский Капитал
|32,0000
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