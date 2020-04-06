Мировые центробанки в феврале закупили 36 т золота, лидировала Турция - WGC

Это почти на треть больше объема закупок января, хотя на 52% меньше, чем в феврале прошлого года.
С начала года объем закупок составляет 64,5 тонны, на 44% меньше, чем в январе-феврале 2018 года.
По объемам закупок, по оценкам WGC, в феврале лидировала Турция, увеличившая объем золота в резервах на 24,8 тонны. Среди крупных покупателей WGC также выделяет Россию (10,9 тонны), Казахстан (1,8 тонны) и Катар (1,6 тонны). Крупнейшим нетто-продавцом был Узбекистан, который снизил объем золота в резервах на 3,1 тонны.
Как правило, в основе расчетов WGC лежат данные Международного валютного фонда (МВФ), однако наблюдаются определенные разночтения. Например, официальные резервы Турции WGC рассчитывает по собственной методике. Также, по мнению WGC, в цифры по Португалии, которая, по данным МВФ, в феврале продала 2 тонны золота, могла закрасться ошибка.
Однако WGC не делает никаких примечаний по Австралии, которая, по данным МВФ, в феврале закупила почти 7 тонн золота, что делает ее третьим крупнейшим покупателем за месяц. Данные МВФ обновляются с определенным лагом и какие-то страны могли не попасть своевременно в статистику WGC.
ЦБ РФ несколько лет активно покупал золото и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок, но принял решении с 1 апреля приостановить покупку золота на внутреннем рынке.
Топ-10 по объему запасов золота в составе международных резервов (на апрель 2020):
|Номер п/п
|Страна
|Объем золота в запасах, т
|Доля золота в объеме золотовалютных резервов
|1
|США
|8 133,5
|78,2%
|2
|Германия
|3 366,5
|74,0%
|Международный валютный фонд
|2 814,0
|3
|Италия
|2 451,8
|69,6%
|4
|Франция
|2 436,0
|63,6%
|5
|Россия
|2 290,2
|20,8%
|6
|Китай
|1 948,3
|3,1%
|7
|Швейцария
|1 040,0
|6,3%
|8
|Япония
|765,2
|2,9%
|9
|Индия
|635,0
|6,9%
|10
|Нидерланды
|612,5
|70,9%
Источник: WGC