Мировые центробанки в феврале закупили 36 т золота, лидировала Турция - WGC

Мировые центробанки в феврале закупили 36 тонн золота для пополнения золотовалютных резервов, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это почти на треть больше объема закупок января, хотя на 52% меньше, чем в феврале прошлого года.

С начала года объем закупок составляет 64,5 тонны, на 44% меньше, чем в январе-феврале 2018 года.

По объемам закупок, по оценкам WGC, в феврале лидировала Турция, увеличившая объем золота в резервах на 24,8 тонны. Среди крупных покупателей WGC также выделяет Россию (10,9 тонны), Казахстан (1,8 тонны) и Катар (1,6 тонны). Крупнейшим нетто-продавцом был Узбекистан, который снизил объем золота в резервах на 3,1 тонны.

Как правило, в основе расчетов WGC лежат данные Международного валютного фонда (МВФ), однако наблюдаются определенные разночтения. Например, официальные резервы Турции WGC рассчитывает по собственной методике. Также, по мнению WGC, в цифры по Португалии, которая, по данным МВФ, в феврале продала 2 тонны золота, могла закрасться ошибка.

Однако WGC не делает никаких примечаний по Австралии, которая, по данным МВФ, в феврале закупила почти 7 тонн золота, что делает ее третьим крупнейшим покупателем за месяц. Данные МВФ обновляются с определенным лагом и какие-то страны могли не попасть своевременно в статистику WGC.

ЦБ РФ несколько лет активно покупал золото и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок, но принял решении с 1 апреля приостановить покупку золота на внутреннем рынке.

Топ-10 по объему запасов золота в составе международных резервов (на апрель 2020):

Номер п/п Страна Объем золота в запасах, т Доля золота в объеме золотовалютных резервов 1 США 8 133,5 78,2% 2 Германия 3 366,5 74,0% Международный валютный фонд 2 814,0 3 Италия 2 451,8 69,6% 4 Франция 2 436,0 63,6% 5 Россия 2 290,2 20,8% 6 Китай 1 948,3 3,1% 7 Швейцария 1 040,0 6,3% 8 Япония 765,2 2,9% 9 Индия 635,0 6,9% 10 Нидерланды 612,5 70,9%

Источник: WGC