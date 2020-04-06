Цена на золото 6 апреля коррекционно снижается после двухдневного роста

Цена на золото коррекционно снижается в понедельник после роста на двух предыдущих торговых сессиях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,38%, или на 6 долларов - до 1639,5 доллара за тройскую унцию. В ходе торговых сессий 2 и 3 апреля цена на золото росла более чем на 3%. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,17% - до 14,5 доллара за унцию.

По мнению аналитиков, золото по-прежнему остается привлекательным для инвесторов как надежный актив на фоне пандемии коронавируса и общей нестабильности в мировой экономике.

"В долгосрочной перспективе золото по-прежнему будет оставаться предпочтительным активом из-за низких процентных ставок и замедления роста мировой экономики на фоне коронавируса", - сказала агентству Рейтер вице-президент по исследованиям рынков металлов, энергоресурсов и валюты Religare Broking Ltd. Сугандха Сахдева (Sugandha Sachdeva).