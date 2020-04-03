НБУ запускает пилотный проект динамических аукционов по продаже памятных монет

Национальный банк Украины (НБУ) начинает пилотный проект по проведению динамических аукционов по продаже памятных монет Украины, в рамках которого регулятор будет проводить аукционы на этапе выпуска нумизматической продукции в обращение и формировать цену на нее по результатам торгов, сообщается на сайте центробанка в пятницу.

"Пилот будет тестироваться в рамках применения новых подходов к реализации нумизматической продукции НБУ для удовлетворения спроса широкого круга клиентов (банков, объединений нумизматов, отдельных нумизматов, других юридических и физических лиц) и осовременивания механизмов ценообразования на нумизматическую продукцию", – говорится в сообщении.

Уточняется, что торги будут проходить на площадке универсальной торговой биржи "Контрактовый дом УМВБ" после ввода монет в обращение, а участники будут иметь удаленный доступ к торгам.

На аукционы будет выставляться часть от тиража нумизматической продукции отдельными лотами, с разным количеством единиц продукции в лоте.

Нацбанк пояснил, что по результатам проведенных торгов он будет формировать цену на свою продукцию и осуществлять ее распределение через другие каналы продаж, в том числе on-line и через банки-дистрибьюторы.

Уточняется, что победители таких аукционов будут оплачивать лоты по безналу, а забрать приобретенную продукцию они смогут в Нацбанке по предварительной записи во избежание возможных одновременных скоплений людей в помещениях регулятора.

Согласно сообщению, старт динамических аукционов по продаже памятных монет должен начаться с памятной монеты "Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь" (серебро, нейзильбер).

"Учитывая эпидемическую ситуацию из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19 и карантин, о каждом аукционе Национальный банк будет сообщать дополнительно", – добавил регулятор.