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НБУ за эту неделю выкупил на рынке почти $250 млн
17:47 03.04.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 30 марта по 3 апреля купил на межбанковском валютном рынке $248 млн, свидетельствуют данные на его сайте.
Согласно им, всю сумму центробанк приобрел в рамках интервенций по единому курсу.
Впервые с начала карантина Нацбанк не продавал валюту на межбанке.
По данным регулятора, в понедельник и вторник он не проводил интервенции на межбанке, а во вторник, четверг и пятницу купил $64 млн, $34 млн и $150 млн соответственно.
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