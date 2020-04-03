Условия «кредитных каникул» у банков индивидуальны, они зависят от платежеспособности и качества портфеля – банкиры

"Кредитные каникулы", рекомендованные Национальным банком Украины (НБУ), каждый банк вводит на своих условиях, которые зависят от его платежеспособности и качества портфеля, такое мнение высказали банкиры на "круглом столе" "Финклуба" в Киеве.

"Каждый банк будет для себя определять, что вкладывает в понятие "кредитные каникулы". Регулятор дал рекомендации со ссылкой на то, какие инструменты банки могут применять, а дальше банк в зависимости от качества портфеля, стойкости, платежеспособности может применять решение", – сказала глава правления Альфа-Банка Виктория Михайле.

Она добавила, что Альфа-Банк освобождает клиентов и от процентов, и от платежа по телу кредита до 1 июня по всем продуктам. "Их обязательства и по платежу, и по процентам будут перенесены на последний срок, то есть, мы срок кредита удлиняем на два месяца. Либо это будет платеж "размазан" на весь срок действия, либо пойдет в конец срока", - уточнила Михайле.

В свою очередь ПУМБ ввел "кредитные каникулы" только по кредитным карточкам, сообщил замглавы правления банка Артур Загородников. Он добавил, что владельцам карточек проценты и платежи по телу кредита не начисляются в течение двух месяцев, но после окончания карантина им предложат два варианта: либо заплатить сразу, либо начисленные платежи по телу и процентам за этот период будут растянуты во времени.

"То, что сейчас называется "кредитные каникулы", мы называем "программа реструктуризации", и у нас до карантина их было 12 штук", - заявил председатель правления Идея Банка Михаил Власенко. По его словам, каждая программа реструктуризации индивидуальна и ориентирована на клиента, поэтому универсального понятия "кредитные каникулы" у банка нет.

По словам заместителя главы правления банка "Глобус" Елены Дмитриевой, финучреждение пока не вводило "кредитные каникулы", но с просьбой о реструктуризации кредита в банк обратился 1% клиентов. "Мы готовы перенести на три месяца тело кредита и продлить длительность кредитного соглашения на полгода, таким образом дав клиенту относительно легко пережить карантин. Проценты мы просим платить", - сообщила она.

Дмитриева уточнила, что клиентам, которые потеряли работу, банк не проводит реструктуризацию, но и не начисляет пени и штрафы.

Клиентам ТАСкомбанка до 1 июня убрали обязательство платить кредитный платеж по кредитным картам, всю задолженность перенесли на последний период, сообщил заместитель главы правления банка Сергей Бочаров. Он добавил, что такая же система действует для клиентов малого и среднего бизнеса, пострадавшим от карантина.

В то же время банкиры предостерегают: "кредитными каникулами" и послаблениями, которые банки делают для упрощения дистанционного обслуживания, активно пользуются злоумышленники. "В этот период обострилась активность со стороны мошенников", - сообщил л Загородников и призвал банкиров посвятить отдельную встречу теме мошенничества.