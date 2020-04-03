Банкиры допускают небольшое повышение кредитных ставок

Банки будут вынуждены поднять процентные ставки по кредитам для стабилизации системы из-за экономического кризиса, несмотря на рекомендации Национального банка Украины (НБУ) о сохранении кредитных ставок на прежнем уровне, такое мнение высказали банкиры на "круглом столе" "Финклуба" в Киеве.

"Скорее всего, ставки будут повышаться, потому что те прогнозы, что у нас были на этот год, что мы увидим ставку ...8%, точно будут пересмотрены", - сказала глава правления Альфа-Банка Виктория Михайле.

Она отметила, что система на сегодня ликвидна, но кризис серьезный, и существует определенная разбалансировка среди банков, например, некоторые финучреждения сегодня снижают ставки по депозитам, а некоторые, напротив, их повышают.

"В зависимости от политики каждого банка будет меняться система трансфертного ценообразования, и это будет влиять на кредитную ставку", - добавила Михайле.

ТАСкомбанк в ближайшие дни будет поднимать кредитную ставку на 1-2%, потому что решение об этом финучреждение приняло до выхода рекомендации НБУ, заявил заместитель главы правления банка Сергей Бочаров.

"Если усугубляться будет ситуация, и государство нормативно ограничит банки в повышении процентных ставок, а риски будут расти, то, скорее всего, будем индивидуально с клиентами подписывать договорные отношения и проводить реструктуризацию уже на договорных отношениях", - сообщил он.

