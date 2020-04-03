Справочный курс гривны 3 апреля повышен на 26,4 коп до уровня 27,3609 грн/$1

|Показатель
|02.04.20
|03.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6249
|27.3609
|0.955
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12:36 03.04.2020 |
Национальный банк 3 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 26,4 коп. до 27.3609 UAH/USD.
|Показатель
|02.04.20
|03.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6249
|27.3609
|0.955
Данные: НБУ
|
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