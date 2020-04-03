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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остаток средств на корсчетах банков 03.04.20

10:30 03.04.2020 |

Финансы, Экономика

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
3 марта
49561.7
4 марта
50945.4
5 марта
59843.5
6 марта
57757.0
10 марта
54445.2
11 марта
56737.2
12 марта
51620.7
13 марта
46303.1
16 марта
51629.3
17 марта
47882.7
18 марта
41109.1
19 марта
39363.7
20 марта
36706.7
23 марта
88552.7
24 марта
78942.8
25 марта
77207.4
26 марта
75218.8
27 марта
73772.6
30 марта
56019.6
31 марта
54263.0
1 апреля
57590.5
2 апреля
60474.1
3 апреля
54673.8

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ  на 3 апреля - 27,5962 грн
 

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