Финансовые новости
- |
- 03.04.20
- |
- 15:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дешевеет 3 марта в ожидании статистики по безработице США
09:19 03.04.2020 |
Цена на золото незначительно снижается в пятницу в ожидании статистики по безработице в США в марте, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.05 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,45%, или на 6 долларов - до 1630,25 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро - падала на 0,37%, до 14,6 доллара за унцию.
Инвесторы ожидают публикации статистики по безработице в США, которая по предварительным прогнозам в марте увеличилась до 3,8% по сравнению со значением февраля в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 100 тысяч после роста на 273 тысячи.
При этом в четверг министерство труда страны сообщила. что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 марта, подскочило на на 3,341 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 3,307 миллиона и составило 6,648 миллиона. Оно отмечало, что такое количество заявок за неделю является максимальным за всю историю наблюдений.
"Если (данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США - ред.) окажутся реально действительно плохими и покажут, что США уже находится в состоянии рецессии, золото может подешеветь, так как спрос на наличные деньги снова начнет расти", - сказал агентству Рейтер валютный стратег DailyFx Илья Спивак (Ilya Spivak).
Также трейдеры следят за статистикой распространения коронавируса. По последним данным ВОЗ, число случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки возросло почти на 77 тысяч - до 900 306, скончались 45 693 человека, что почти на 5 тысяч больше предыдущего показателя.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более 2 лиц будет действовать с 6 апреля - Шмыгаль
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин Украины повысил прогноз инфляции на 2020г до 11,6%
|Прелести карантина. Почему Шмыгаль может запретить Пасху, но не митинги против Зеленского
|Карантин, рейтинги и олигархи: Поставит ли коронавирус на паузу местные выборы
|Коронавирус: Генассамблея ООН не приняла вариант декларации РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк не планирует увеличивать портфель ОВГЗ
|Биржи АТР 3 апреля закрылись преимущественно в минусе на опасениях из-за коронавируса
|Нацбанк о платежных картах: банки автоматически продлевают срок действия
|Во время карантина НБУ получил жалобы на 45 банков
|Условия «кредитных каникул» у банков индивидуальны, они зависят от платежеспособности и качества портфеля – банкиры
|Банкиры допускают небольшое повышение кредитных ставок
Это интересно
|Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom
|Edge будет уведомлять пользователей о компрометации паролей
|Новый Mitsubishi Pajero научится заряжаться от розетки
|Мошенники продвигали в YouTube фейковую раздачу криптовалют от имени Билла Гейтса
|Представлен Genesis G80 нового поколения
|Honor 30S — мощный смартфон с 5G, продвинутой камерой и ценой от $340
|Honor представила 7-нм чип Kirin 820 5G с массой улучшений по сравнению с Kirin 810