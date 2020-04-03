Золото дешевеет 3 марта в ожидании статистики по безработице США





Цена на золото незначительно снижается в пятницу в ожидании статистики по безработице в США в марте, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.05 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,45%, или на 6 долларов - до 1630,25 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро - падала на 0,37%, до 14,6 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают публикации статистики по безработице в США, которая по предварительным прогнозам в марте увеличилась до 3,8% по сравнению со значением февраля в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 100 тысяч после роста на 273 тысячи.

При этом в четверг министерство труда страны сообщила. что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 марта, подскочило на на 3,341 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 3,307 миллиона и составило 6,648 миллиона. Оно отмечало, что такое количество заявок за неделю является максимальным за всю историю наблюдений.

"Если (данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США - ред.) окажутся реально действительно плохими и покажут, что США уже находится в состоянии рецессии, золото может подешеветь, так как спрос на наличные деньги снова начнет расти", - сказал агентству Рейтер валютный стратег DailyFx Илья Спивак (Ilya Spivak).

Также трейдеры следят за статистикой распространения коронавируса. По последним данным ВОЗ, число случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки возросло почти на 77 тысяч - до 900 306, скончались 45 693 человека, что почти на 5 тысяч больше предыдущего показателя.