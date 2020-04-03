Курс доллара США 3 апреля слабо растет к евро и иене

Доллар США в ходе торгов в пятницу слабо дорожает по отношению к евро и иене.

Курс евро к доллару США опустился в ходе торгов на 0,07%, до $1,0849. Пара доллар/иена подорожала на 0,01%, до 107,90 иены/$1.

Индекс ICE, отслеживающий курс доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), почти не меняется в ходе торгов. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос на 0,05%.

Евро подешевел на 0,07% относительно японской нацвалюты и торгуется около 117,04 иены.

Фунт стерлингов потерял 0,06% к доллару и 0,02% к евро. Курс британской нацвалюты составляет $1,2387 и 1,1414 евро.

В США на прошлой неделе число новых заявок на пособие по безработице подскочило до 6,648 млн, свидетельствуют данные Минтруда страны, опубликованные в четверг. Таким образом, количество человек, обратившихся за пособием по безработице, побило рекорд вторую неделю подряд.

Количество безработных американцев может превысить предыдущий рекорд в 15,3 млн, зарегистрированный во время Великой депрессии. Экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозируют, что по меньшей мере 25 млн американцев могут потерять работу в ближайшие месяцы, в лучшем случае - временно.

В пятницу трейдеры ожидают публикации данных о безработице в США в марте.

Между тем нефтяные цены накануне продемонстрировали рекордный дневной рост на сообщениях о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренное заседание ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения. Июньский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 21%. Стоимость контракта WTI на май подскочила на 24,7%.