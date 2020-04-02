НБУ 2 апреля купил на межбанке $34 млн

Национальный банк Украины (НБУ) купил на межбанковском валютном рынке в четверг $34 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, тогда как в понедельник и среду центробанк не выходил на рынок с интервенциями, а во вторник купил $64 млн, сообщается на странице регулятора в Facebook.

"Мы снова вернулись на межбанковский валютный рынок и купили $34 млн. Ситуация способствовала этому – предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос", – говорится в сообщении.

Нацбанк еще раз подчеркнул, что он не фиксирует курс и не планирует вводить валютные ограничения.

Как сообщалось, на прошлой неделе НБУ уменьшил интервенции в поддержку гривни на межбанке до $76,8 млн, тогда как с 10 по 13 марта регулятор продал $981,60 млн, а с 16 по 20 марта – $1,088 млрд и купил $50 млн.

В целом с начала года, с учетом четверга, 2 апреля, Нацбанк купил в резервы $1,380 млрд, продал – $2,748 млрд, свидетельствуют его данные.

Курс гривни, как сообщалось, со 2 по 5 марта на межбанковском валютном рынке укрепился с 24,885 грн/$1 до 24,71 грн/$1, а после начал стремительно снижаться и 26 марта достиг рекордных с января 2019 года 28,21 грн/$1. С 27 по 30 марта нацвалюта колебалась около отметки 28 грн/$1, после чего 31 марта укрепилась до 27,6 грн/$1.

В четверг, 2 апреля, после незначительного снижения накануне курс вырос до 27,45 грн/$1, а на наличном рынке составил 27,37-27,87 грн/$1 (купля-продажа).