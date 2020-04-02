Нацбанк передал еще $240 миллионов наличными для касс банков

В четверг, 2 апреля, Национальный банк предложил крупнейшим банкам $280 млн наличного доллара для обмена на безналичный, удовлетворив все поступившие заявки.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Запросы поступили от 11 из 14 системно важных банков. В то же время банки подали заявки только на $241,5 млн и НБУ смог удовлетворить их в полном объеме. Таким образом в ближайшее время банки смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов", - сказано в сообщении.

Нацбанк отмечает, что после этого проблема с дефицитом наличного доллара, которая возникла из-за перебоев с авиасообщением после вспышки коронавируса, должна быть вскоре решена.

В то же время, если же у банков не будет хватать наличного доллара, НБУ готов рассмотреть возможность проведения очередной операции по подкреплению их касс.

До этого НБУ провел две такие транзакции с долларом, подкрепив кассы банков на общую сумму в $310 млн, а также две операции с евро, спрос на который составил всего 42,2 млн евро и был полностью удовлетворен.