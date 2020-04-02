В Нацбанке рассказали, чего ожидать от курса гривни в ближайшее время

В течение последней недели спрос и предложение на иностранную валюту выровнялись.

Об этом в эфире Громадського радио заявил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук.

По его словам, ситуация на валютном рынке является стабильной и контролируемой.

«Действительно в течение марта мы наблюдали повышенный спрос на иностранную валюту - это больше было связано с напряжением и нервозностью на финансовых рынках. Все понимали, что начинается экономический кризис - продолжительная рецессия, она начинается не только в Украине, но и во всем мире, и население, и бизнес хотели как-то обезопаситься. Они резко увеличили покупку валюты, но Нацбанк полностью удовлетворял ажиотажный спрос. Мы не допускали резких колебаний обменного курса и наблюдаем, что в течение последней недели спрос и предложение выровнялись. Мы видим, что обменный курс стабилизировался. По нашему убеждению, на сегодня нет никаких опасений относительно возможного резкого изменения курса гривни в ближайшее время», - сказал Ваврищук.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предполагает, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривни за доллар США

Национальный банк Украины в марте потратил на поддержку гривни 2,2 млрд долл. из резервов. С начала года продажа валюты нацбанком на межбанковском валютном рынке превысила ее покупку на 1,4 млрд долл.

С середины марта ряд банков в Украине приостановил продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблемы с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.