Справочный курс гривны 2 апреля повышен на 16,2 коп до уровня 27,6249 грн/$1

|Показатель
|01.04.20
|02.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7871
|27.6249
|0.58
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12:29 02.04.2020 |
Национальный банк 2 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 16,2 коп. до 27.6249 UAH/USD.
|Показатель
|01.04.20
|02.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7871
|27.6249
|0.58
Данные: НБУ
|
|
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