Финансовые новости
- |
- 02.04.20
- |
- 21:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд США запретил Telegram распределять Gram среди инвесторов из других стран
10:44 02.04.2020 |
Судья Южного округа Нью-Йорка Кевин Кастел отклонил прошение Telegram об отмене временного запрета на выпуск токенов Gram для неамериканских инвесторов. Его не убедили заверения ответчика, что монеты не попадут в руки резидентов США на вторичном рынке.
Судебная тяжба Telegram и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) длится уже полгода. Ведомство утверждает, что в ходе токенсейла Telegram продала незарегистрированные ценные бумаги. Поворотным моментом стало решение судьи Кастела о временном запрете на распределение токенов от 24 марта.
Суд согласился с аргументами SEC, что по тесту Хауи ценной бумагой может считаться схема, состоящая из продажи SAFT-контрактов, распределения токенов и запуска вторичного рынка.
Кастел подчеркнул, что изначальное решение от 11 октября 2019 года содержало запрет на распределение токенов среди всех инвесторов, и Telegram ни разу не оспорил такую формулировку до текущего момента.
В комментарии для forklog.media юрист Гордон Эйнштейн раскритиковал суд и заявил, что после запуска сети нельзя будет считать токены Gram ценными бумагами, даже если они и были таковыми до этого момента.
Telegram уже оспорила решение суда. В компании также убеждены, что у SEC нет полномочий препятствовать распределению среди неамериканских инвесторов.
В ведомстве парировали - Telegram не сможет контролировать торговлю на вторичном рынке, в которую могут быть вовлечены резиденты США. Аргументы Комиссии поставили под вопрос в юридической фирме Skadden, но суд встал на сторону регулятора.
Запуск Telegram Open Network должен состояться до 30 апреля, иначе Павлу Дурову придется возвращать инвесторам средства. Некоторые из инвесторов, к слову, уже выразили готовность выйти из проекта, а сторонние разработчики обсуждают возможность запуска сети без участия Telegram.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Трудно стать дворником. Почему методы Рузвельта не помогут Шмыгалю
|Виталий Портников: Керченский мост превращается для крымчан в своеобразную «дорогу смерти»
|Банковские казначеи отмечали заметное оживление валютного рынка 1 апреля
|Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ 2 апреля купил на межбанке $34 млн
|Депозитные ставки для физлиц 02.04.20
|Нацбанк передал еще $240 миллионов наличными для касс банков
|Доллар растет в паре с евро 2 апреля на сохраняющемся спросе на активы «тихой гавани»
|В Нацбанке рассказали, чего ожидать от курса гривни в ближайшее время
|Справочный курс гривны 2 апреля повышен на 16,2 коп до уровня 27,6249 грн/$1
Это интересно
|Новый Mitsubishi Pajero научится заряжаться от розетки
|Мошенники продвигали в YouTube фейковую раздачу криптовалют от имени Билла Гейтса
|Представлен Genesis G80 нового поколения
|Honor 30S — мощный смартфон с 5G, продвинутой камерой и ценой от $340
|Honor представила 7-нм чип Kirin 820 5G с массой улучшений по сравнению с Kirin 810
|Чем может помочь смартфон в борьбе с эпидемией коронавируса?
|BMW и Toyota разработали новую силовую установку на водороде