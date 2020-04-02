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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.04.2020
10:42 02.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 2 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|27,7500
|Укрстройинвестбанк
|27,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,8300
|Укрстройинвестбанк
|27,5000
|Правекс
|27,8500
|Приватбанк
|27,5000
|Креди Агриколь
|27,8900
|Коминвестбанк
|27,5000
|Приватбанк
|27,9330
|Креди Агриколь
|27,4700
|Окси банк
|27,9500
|Правекс
|27,4500
|Банк Сич
|28,0000
|Окси банк
|27,4000
|Альфа-банк
|28,1000
|Альфа-банк
|27,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,2000
|Банк Сич
|27,3000
|Коминвестбанк
|28,2000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,2479
|Укргазбанк
|28,7500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|29,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Приватбанк
|30,0500
|Банк Сич
|30,2000
|Укрстройинвестбанк
|30,0000
|Правекс
|30,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,0000
|Укрстройинвестбанк
|30,4500
|Укргазбанк
|29,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|30,4800
|Креди Агриколь
|29,9000
|Коминвестбанк
|30,5000
|Окси банк
|29,8000
|Креди Агриколь
|30,5800
|Альфа-банк
|29,8000
|Альфа-банк
|30,6000
|Правекс
|29,7000
|Приватбанк
|30,6748
|Банк Сич
|29,5000
|Окси банк
|30,7000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,3255
|Банк инвестиций и сбережений
|30,9000
|Коминвестбанк
|29,3000
|Укргазбанк
|30,9000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Украинский Капитал
|32,0000
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