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Золото дорожает 2 апреля на опасениях вокруг перспектив мировой экономики
09:20 02.04.2020 |
Цена на золото в четверг растет, поскольку сохраняющиеся опасения вокруг мировой экономики увеличивают спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.50 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,57%, или на 9 долларов - до 1600,4 доллара за тройскую унцию, при этом накануне она снизилась на 0,33%. Цена майского фьючерса на серебро - росла на 1,15%, до 14,145 доллара за унцию.
Инвесторы предпочитают покупать золото, которое традиционно считается надежным активом, из-за опасений спада экономической активности в результате распространения коронавируса. Кроме того, отрицательная динамика доллара оказывает влияние на стоимость золота. Так, индекс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США снижался на 0,14% до 99,61.
"Динамика цены на золото противоположна динамике индекса доллара", - заметил агентству Рейтер представитель Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu).
Трейдеры также обращают внимание на статистику, которая показывает увеличение случаев заражения коронавирусом. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.
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