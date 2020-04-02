Золото дорожает 2 апреля на опасениях вокруг перспектив мировой экономики

Цена на золото в четверг растет, поскольку сохраняющиеся опасения вокруг мировой экономики увеличивают спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.50 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,57%, или на 9 долларов - до 1600,4 доллара за тройскую унцию, при этом накануне она снизилась на 0,33%. Цена майского фьючерса на серебро - росла на 1,15%, до 14,145 доллара за унцию.

Инвесторы предпочитают покупать золото, которое традиционно считается надежным активом, из-за опасений спада экономической активности в результате распространения коронавируса. Кроме того, отрицательная динамика доллара оказывает влияние на стоимость золота. Так, индекс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США снижался на 0,14% до 99,61.

"Динамика цены на золото противоположна динамике индекса доллара", - заметил агентству Рейтер представитель Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu).

Трейдеры также обращают внимание на статистику, которая показывает увеличение случаев заражения коронавирусом. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.