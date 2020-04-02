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АНАЛИТИКА

Доллар растет в паре с евро 2 апреля на сохраняющемся спросе на активы «тихой гавани»

17:02 02.04.2020 |

Финансы

 

Доллар США уверенно дорожает по отношению к евро и слабо меняется в паре с японской иеной в ходе торгов в четверг.

Евро торгуется днем в районе $1,0876 против $1,0964 на закрытие предыдущей торговой сессии.

Курс евро находится в районе 116,53 иены по сравнению со 117,49 иены в среду. Курс доллара составляет 107,15 иены против 107,16 иены на закрытие прошлой сессии.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,25% по сравнению с предыдущим днем. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос на 0,3%.

Волны неопределенности на различных рынках, включая акции и нефть, повышают спрос на активы "тихой гавани", что продолжает поддерживать американскую валюту, отмечают эксперты Maybank.

Трейдеры также следят за новостями о темпах распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Президент США Дональд Трамп сказал на этой неделе, что Штатам нужно преодолеть "мучительные две недели" в борьбе с COVID-19 перед тем, как можно будет увидеть тенденцию к улучшению обстановки.

При этом вице-президент США Майк Пенс считает, что сценарий развития ситуации вокруг вспышки нового коронавируса в США может напомнить происходящее в Италии, сообщила в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си. По словам Пенса, на это указывают прогнозы, которые готовит Белый дом.

Опубликованные в четверг данные министерства труда США свидетельствуют, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло до 6,648 млн.

Неделей ранее количество новых заявок превысило 3 млн - максимум с начала учета данных в 1967 году, отмечает Trading Economics. Эксперты в среднем ожидали увеличение показателя на 217 тыс. - до 3,5 млн с ранее объявленных 3,283 млн.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен заявил, что ФРС принимает серьезные меры для ограничения ущерба, который наносит финансовой системе пандемия коронавируса. Однако, по его словам, степень экономических последствий пандемии будет зависеть, главным образом, от того, сколько времени потребуется, чтобы дать американцам уверенность в том, что принимаемые государством меры сдерживают распространение инфекции.

Фунт стерлингов дорожает к доллару и евро. Британская нацвалюта около $1,2388 против $1,2366 в предыдущий рабочий день и 1,1393 евро против 1,1282 евро.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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