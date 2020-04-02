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Мнение: сеть Ethereum не справляется с нагрузкой из-за роста DeFi-рынка
22:59 01.04.2020 |
Рост популярности приложений децентрализованных финансов оказывает негативное влияние на остальные транзакции в сети Ethereum. Подробности тенденции раскрыл в отчете аналитический стартап Covalent.
Сооснователь компании Ганеш Свами сфокусировал внимание на увеличении доли транзакций DeFi-приложений, которые занимают все большее место по сравнению с транзакциями эфира и ERC-20 токенов. Так, в феврале стоимость заблокированных средств на смарт-контрактах таких приложений превысила $1 млрд.
Используя данные о сборах за газ, в Covalent составили карту распределения доли каждого типа транзакций в пространстве в блоках с 2016 года.
«В идеальном масштабируемом мире у всех типов транзакций есть место для роста. Но сегодня в Ethereum, чтобы один вид транзакций рос, он должен каннибализировать другие», - поделился своими рассуждениями Свами.
Приведенная ниже динамика демонстрирует, что в начале 2016 года на передачу ERC-20 токенов и сложных смарт-контрактов приходилось примерно половина пространства блоков.
По мере того, как пространство DeFi расширялось благодаря развитию таких криптолендинговых платформ, как Maker и Synthentix, сложные транзакции начали поглощать пространство транзакций ERC 20 и ETH в блоках.
В настоящее время совокупные сложные транзакции занимают уже от 30% до 35% от общего объема пространства блоков.
Собственные ETH-транзакции упали с более чем 99% в конце 2015 года до примерно 75%-80% от общего объема транзакций, подчеркнул Свами. На переводы ERC-20 токенов после заката ICO по его расчетам приходится уже менее 5% от общей активности блокчейна Ethereum.
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