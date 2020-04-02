Мнение: сеть Ethereum не справляется с нагрузкой из-за роста DeFi-рынка

Рост популярности приложений децентрализованных финансов оказывает негативное влияние на остальные транзакции в сети Ethereum. Подробности тенденции раскрыл в отчете аналитический стартап Covalent.

Сооснователь компании Ганеш Свами сфокусировал внимание на увеличении доли транзакций DeFi-приложений, которые занимают все большее место по сравнению с транзакциями эфира и ERC-20 токенов. Так, в феврале стоимость заблокированных средств на смарт-контрактах таких приложений превысила $1 млрд.

Используя данные о сборах за газ, в Covalent составили карту распределения доли каждого типа транзакций в пространстве в блоках с 2016 года.

Источник: Covalent

«В идеальном масштабируемом мире у всех типов транзакций есть место для роста. Но сегодня в Ethereum, чтобы один вид транзакций рос, он должен каннибализировать другие», - поделился своими рассуждениями Свами.

Приведенная ниже динамика демонстрирует, что в начале 2016 года на передачу ERC-20 токенов и сложных смарт-контрактов приходилось примерно половина пространства блоков.

Источник: Covalent

По мере того, как пространство DeFi расширялось благодаря развитию таких криптолендинговых платформ, как Maker и Synthentix, сложные транзакции начали поглощать пространство транзакций ERC 20 и ETH в блоках.

В настоящее время совокупные сложные транзакции занимают уже от 30% до 35% от общего объема пространства блоков.

Собственные ETH-транзакции упали с более чем 99% в конце 2015 года до примерно 75%-80% от общего объема транзакций, подчеркнул Свами. На переводы ERC-20 токенов после заката ICO по его расчетам приходится уже менее 5% от общей активности блокчейна Ethereum.