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НБУ не покупал и не продавал валюту на межбанке 1 апреля
21:34 01.04.2020 |
Национальный банк не выходил на межбанк в среду, 1 апреля. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"Сегодня Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. Рынок балансировался без нашего участия - при незначительных колебаниях и преимущественно вокруг отметки 27,7 гривен за доллар США. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом были уравновешены", - говорится в нем.
НБУ отмечает, что также не наблюдается и ажиотажного спроса на валюту со стороны населения.
Пик ажиотажа пришелся на 10-18 марта, а по завершению этого периода спрос граждан существенно ослаб.
В последние дни население продает валюты даже больше, чем покупает.
Чистая продажа валюты населением через кассы и интернет с начала года - более 300 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, во вторник, 31 апреля НБУ купил $64 млн на межбанке на фоне новостей об МВФ
Также с начала года Национальный банк Украины продал из резервов 1,4 млрд долларов.
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