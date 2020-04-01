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Депозитные ставки для физлиц 01.04.20
17:43 01.04.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 1 апреля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.63
|0.77
|0.18
|6 мес.
|11.77
|1.03
|0.36
|9 мес.
|11.86
|1.16
|0.32
|12 мес.
|11.82
|1.35
|0.50
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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