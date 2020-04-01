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Нацбанк ухудшил прогноз падения поступления валюты от заробитчан до $3 миллиардов
Поступления валюты в Украину от граждан, работающих за рубежом, сократятся в 2020 году на $2-3 млрд с $12 млрд по итогам 2019 года. Об этом во время онлайн-встречи с членами Европейской бизнес ассоциации заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент LIGA.net.
"Мы не ожидаем большого влияния на платежный баланс с этой стороны. По нашей оценке, снижение поступлений от заробитчан будет полностью компенсировано сокращением спроса на валюту со стороны украинцев, которые отказались от заграничных поездок. В прошлом году путешествия генерировали порядка $8 млрд дополнительного спроса", - сказал замгавы НБУ.
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