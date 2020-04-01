Финансовые новости
- |
- 01.04.20
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинцы в марте купили примерно на $210 млн больше валюты, чем продали - НБУ
15:59 01.04.2020 |
Чистая продажа населением Украины в марте наличной валюты составила примерно $70 млн, а чистая покупка безналичной валюты - $280 млн, такие данные привел Нацбанк в макроэкономическом и монетарном обзоре на своем сайте.
Согласно им, в феврале чистая продажа украинцами наличной валюты составила $291 млн, безналичной - около $55 млн, а в январе - соответственно $102 млн и $55 млн.
Нацбанк также указывает, что клиенты украинских банков в марте 2020 года увеличили объемы покупки валюты с $6,27 млрд примерно до $7,3 млрд, тогда как объемы ее продажи сократились с $5,872 млрд до $4,7 млрд.
В соответствии с информацией НБУ, в марте рекордного объема достигла покупка валюты на условиях форвард - около $0,5 млрд по сравнению с $15 млн в феврале и $134 млн в январе.
Как сообщалось, со 2 по 5 марта курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился с 24,885 грн/$1 до 24,71 грн/$1, а после начал стремительно снижаться и 26 марта достиг рекордных с января 2019 года 28,21 грн/$1. С 27 по 30 марта нацвалюта на колебалась около отметки 28 грн/$1, после чего 31 марта, укрепилась до 27,6 грн/$1.
Нацбанк в марте потратил на поддержку гривни $2,2 млрд, однако в последний день месяца вернулся к покупке валюты, приобретя $64 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Пленки Лероса, Сытник и развал системы власти. Почему политические шоу станут скучными
|Лерос против Ермака: Когда силовиков втянут в войну соратников Зеленского
|Почему 31 марта на межбанке подешевел доллар и кто пытается двигать его курс вверх
|Битва за землю переносится в суды
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы в марте купили примерно на $210 млн больше валюты, чем продали - НБУ
|Нацбанк объяснил, почему пока не готов снимать валютные ограничения
|SEC отреагировала на попытку Telegram сократить сферу действия запрета на выпуск Gram
|Биржи АТР 1 апреля закрылись преимущественно в минусе на опасениях за мировую экономику
|Справочный курс гривны 1 апреля повышен на 15,85 коп до уровня 27,7871 грн/$1
|Украинские евробонды и ВВП-варранты 31 марта подскочили в цене на решениях Рады
Это интересно
|Apple Watch Series 6 получат Touch ID, отслеживание сна и поддержку Wi-Fi 6
|Huawei P40 Pro оказался самым медленным флагманом современности. Появились результаты тестирования смартфона в AnTuTu
|Google запускает украиноязычный учебный проект «Навчайте з дому»
|Щупальца осьминога послужили прототипом для мягкого роботизированного захвата
|Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум
|Босс Peugeot объяснил, почему исчезают кабриолеты и купе
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар