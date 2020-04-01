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Нацбанк объяснил, почему пока не готов снимать валютные ограничения
15:34 01.04.2020 |
Национальный банк Украины в ближайшее время не готов снимать ограничения на валютном рынке даже при возобновлении сотрудничества с Международным валютным фондом и будет ожидать стабилизации макроэкономической ситуации.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-встречи с руководством НБУ, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.
Он пояснил, что для смягчения ограничений необходимо возобновление сотрудничества с МВФ и стабильная макроэкономическая ситуация.
«Будем смотреть, как будет развиваться макроситуация. Если она будет позволять, то мы будем снимать ограничения», - отметил Чурий.
В то же время он подчеркнул, что НБУ не намерен вводить какие-либо дополнительные ограничения.
«Мы хотим пройти этот кризис без введения валютных ограничений», - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, глава НБУ Яков Смолий считает, что ожидаемое на следующей неделе принятие Верховной Радой закона о банковском регулировании откроет двери к подписанию новой программы с Международным валютным фондом.
В рамках действующего с февраля 2019 года обновленного валютного законодательства НБУ отменил более 30 валютных ограничений, однако ряд из них продолжают действовать. В частности, бизнес может покупать валюту в пределах потребности в ней согласно внешнеэкономическому контракту.
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