Нацбанк объяснил, почему пока не готов снимать валютные ограничения

Национальный банк Украины в ближайшее время не готов снимать ограничения на валютном рынке даже при возобновлении сотрудничества с Международным валютным фондом и будет ожидать стабилизации макроэкономической ситуации.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-встречи с руководством НБУ, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

Он пояснил, что для смягчения ограничений необходимо возобновление сотрудничества с МВФ и стабильная макроэкономическая ситуация.

«Будем смотреть, как будет развиваться макроситуация. Если она будет позволять, то мы будем снимать ограничения», - отметил Чурий.

В то же время он подчеркнул, что НБУ не намерен вводить какие-либо дополнительные ограничения.

«Мы хотим пройти этот кризис без введения валютных ограничений», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Яков Смолий считает, что ожидаемое на следующей неделе принятие Верховной Радой закона о банковском регулировании откроет двери к подписанию новой программы с Международным валютным фондом.

В рамках действующего с февраля 2019 года обновленного валютного законодательства НБУ отменил более 30 валютных ограничений, однако ряд из них продолжают действовать. В частности, бизнес может покупать валюту в пределах потребности в ней согласно внешнеэкономическому контракту.