SEC отреагировала на попытку Telegram сократить сферу действия запрета на выпуск Gram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась к суду с просьбой не ограничивать действие запрета на планируемое распределение Telegram токенов Gram только американскими инвесторами.

После вынесенного судьей Кевином Костелом решения о запрете, мессенджер не только подал аппеляцию, но и обратился с просьбой «внести ясность в сферу действия вердикта». В Telegram посчитали, что судебный приказ не должен касаться договоров, заключенных с неамериканскими инвесторами в блокчейн-платформуTelegram Open Network (TON) за пределами США.

В последовавшем сегодня, 30 марта, обращении в суд SEC подчеркнула, что просьба компании «внести ясность» маскирует попытку сократить сферу применения запрета.

Регулятор также отметил, что Telegram добивается ограничения применения судебного приказа, не предприняв мер, которые предотвратили бы попадание токенов Gram из-за пределов США на вторичный рынок страны.

«SEC с почтением просит суд отказать Telegram в попытке ограничить сферу действия судебного запрета», - говорится в заявлении.

Напомним, часть инвесторов в TON уже заявила о готовности покинуть проект.



