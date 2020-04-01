Справочный курс гривны 1 апреля повышен на 15,85 коп до уровня 27,7871 грн/$1

|Показатель
|31.03.20
|01.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6286
|27.7871
|0.57
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12:27 01.04.2020 |
Национальный банк 1 апреля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 15,85 коп. до 27.7871 UAH/USD.
|Показатель
|31.03.20
|01.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6286
|27.7871
|0.57
Данные: НБУ
|
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