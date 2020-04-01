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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украинские евробонды и ВВП-варранты 31 марта подскочили в цене на решениях Рады

11:58 01.04.2020 |

Финансы, Экономика

 

Еврооблигации и ВВП-варранты Украины во вторник резко подорожали на принятии Верховной Радой закона о рынке земли, одобрении в первом чтении так называемого "антиколомойского" закона и назначении главой Минфина Сергея Марченко, что резко увеличивает шансы на получение Украиной финансирования МВФ и других МФО.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, в среднем это привело к снижению ставок на 1,2 процентных пункта (п.п.), и они снова в большинстве своем опустились ниже уровня 10%, вернувшись к уровню до карантина.

В результате доходность бумаг с погашением в 2023-2025 гг. снизилась до 9,8-9,9% годовых, с погашением в 2026-2027 гг. – до 9,2-9,3% годовых, а самых "длинных", с погашением в 2032 году, – до 8,5%.

Выше доходности по более "коротким" бумагам: с погашением в сентябре 2020 года – 11,9%, в 2021-2022 гг. – 10-10,4% годовых.

Кроме того, на 11,6% во вторник подорожали ВВП-варранты. Теперь их цена составляет 74,8% от номинала, хотя еще декаду назад она опускалась до 50% от номинала.

Во вторник также был зафиксирован значительный рост стоимости еврооблигаций энергохолдинга "ДТЭК Энерго", который на минувшей неделе заявил о намерении реструктуризации долга и временной приостановке процентных выплат. Они подорожали почти на 30% – до 50% от номинала, что снизило их доходность на 9 п.п. – до 31,3% годовых.

Как сообщалось, в середине позапрошлой недели украинские еврооблигации достигли новых минимумов в цене и максимумов в доходности 11,5-14% годовых, а ВВП-варранты подешевели почти до 50% – уровня ноября 2018 года.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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