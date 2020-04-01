Отчет: объем торгов биткоин-бирж вырос на 61% в первом квартале 2020 года

По итогам первого квартала объем торгов на 22 популярных криптобиржах вырос на 61% по сравнению с предыдущим периодом - с $96 млрд до $154 млрд. Об этом говорится в свежем аналитическом отчете издания The Block.

На диаграмме ниже видно, что I квартал этого года прервал нисходящий тренд падения объемов торгов:

В список бирж The Block 22 входят как представленные в рейтинге Bitwise крупные торговые площадки, так и менее популярные LMAX Digital, Bitbank, Coincheck, Zaif, FTX, GOPAX, Binance US, Korbit, Bitso, Luno, Indodax, CEX.IO, где также нет серьезной проблемы с фейковыми объемами торгов.

Также первый квартал этого года отличился ростом ончейн-активности на 11% - через сеть биткоина было передано суммарно $178 млрд. Это в среднем $1,98 млрд в день.

Примечательно, что общая сумма выплаченных майнерам комиссий почти не изменилась.

Доля SegWit-транзакций в январе достигла 70%:

За исследуемый период также немного вырос средний размер блока биткоина - с 1,14 Мб до 1,17 Мб:

Число публичных Lightning-каналов в первом квартале этого года выросло всего на 3%.

Отметим, что согласно исследованию BitMEX, наблюдается тенденция к росту доли приватных каналов этой сети второго уровня. Следовательно, реальные масштабы Lightning Network могут быть существенно больше.

Количество биткоинов, обращающихся в сайдчейне Liquid от Blockstream, выросло на 884% - с 97 BTC до 954 BTC.

Также в течение первого квартала заметно выросло использование батчинга, объединяющего биткоин-транзакции в единый пакет, что дает возможность сэкономить на комиссиях.



