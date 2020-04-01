Финансовые новости
- |
- 01.04.20
- |
- 15:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Отчет: объем торгов биткоин-бирж вырос на 61% в первом квартале 2020 года
11:51 01.04.2020 |
По итогам первого квартала объем торгов на 22 популярных криптобиржах вырос на 61% по сравнению с предыдущим периодом - с $96 млрд до $154 млрд. Об этом говорится в свежем аналитическом отчете издания The Block.
На диаграмме ниже видно, что I квартал этого года прервал нисходящий тренд падения объемов торгов:
Также первый квартал этого года отличился ростом ончейн-активности на 11% - через сеть биткоина было передано суммарно $178 млрд. Это в среднем $1,98 млрд в день.
Примечательно, что общая сумма выплаченных майнерам комиссий почти не изменилась.
Доля SegWit-транзакций в январе достигла 70%:
За исследуемый период также немного вырос средний размер блока биткоина - с 1,14 Мб до 1,17 Мб:
Число публичных Lightning-каналов в первом квартале этого года выросло всего на 3%.
Отметим, что согласно исследованию BitMEX, наблюдается тенденция к росту доли приватных каналов этой сети второго уровня. Следовательно, реальные масштабы Lightning Network могут быть существенно больше.
Количество биткоинов, обращающихся в сайдчейне Liquid от Blockstream, выросло на 884% - с 97 BTC до 954 BTC.
Также в течение первого квартала заметно выросло использование батчинга, объединяющего биткоин-транзакции в единый пакет, что дает возможность сэкономить на комиссиях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Пленки Лероса, Сытник и развал системы власти. Почему политические шоу станут скучными
|Лерос против Ермака: Когда силовиков втянут в войну соратников Зеленского
|Почему 31 марта на межбанке подешевел доллар и кто пытается двигать его курс вверх
|Битва за землю переносится в суды
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы в марте купили примерно на $210 млн больше валюты, чем продали - НБУ
|Нацбанк объяснил, почему пока не готов снимать валютные ограничения
|SEC отреагировала на попытку Telegram сократить сферу действия запрета на выпуск Gram
|Биржи АТР 1 апреля закрылись преимущественно в минусе на опасениях за мировую экономику
|Справочный курс гривны 1 апреля повышен на 15,85 коп до уровня 27,7871 грн/$1
|Украинские евробонды и ВВП-варранты 31 марта подскочили в цене на решениях Рады
Это интересно
|Apple Watch Series 6 получат Touch ID, отслеживание сна и поддержку Wi-Fi 6
|Huawei P40 Pro оказался самым медленным флагманом современности. Появились результаты тестирования смартфона в AnTuTu
|Google запускает украиноязычный учебный проект «Навчайте з дому»
|Щупальца осьминога послужили прототипом для мягкого роботизированного захвата
|Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум
|Босс Peugeot объяснил, почему исчезают кабриолеты и купе
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар