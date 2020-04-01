Финансовые новости
- |
- 01.04.20
- |
- 15:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 01.04.20
11:35 01.04.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|28 февраля
|60356.3
|2 марта
|56789.7
|3 марта
|49561.7
|4 марта
|50945.4
|5 марта
|59843.5
|6 марта
|57757.0
|10 марта
|54445.2
|11 марта
|56737.2
|12 марта
|51620.7
|13 марта
|46303.1
|16 марта
|51629.3
|17 марта
|47882.7
|18 марта
|41109.1
|19 марта
|39363.7
|20 марта
|36706.7
|23 марта
|88552.7
|24 марта
|78942.8
|25 марта
|77207.4
|26 марта
|75218.8
|27 марта
|73772.6
|30 марта
|56019.6
|31 марта
|54263.0
|1 апреля
|57590.5
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 1 апреля - 27,6289 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Пленки Лероса, Сытник и развал системы власти. Почему политические шоу станут скучными
|Лерос против Ермака: Когда силовиков втянут в войну соратников Зеленского
|Почему 31 марта на межбанке подешевел доллар и кто пытается двигать его курс вверх
|Битва за землю переносится в суды
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы в марте купили примерно на $210 млн больше валюты, чем продали - НБУ
|Нацбанк объяснил, почему пока не готов снимать валютные ограничения
|SEC отреагировала на попытку Telegram сократить сферу действия запрета на выпуск Gram
|Биржи АТР 1 апреля закрылись преимущественно в минусе на опасениях за мировую экономику
|Справочный курс гривны 1 апреля повышен на 15,85 коп до уровня 27,7871 грн/$1
|Украинские евробонды и ВВП-варранты 31 марта подскочили в цене на решениях Рады
Это интересно
|Apple Watch Series 6 получат Touch ID, отслеживание сна и поддержку Wi-Fi 6
|Huawei P40 Pro оказался самым медленным флагманом современности. Появились результаты тестирования смартфона в AnTuTu
|Google запускает украиноязычный учебный проект «Навчайте з дому»
|Щупальца осьминога послужили прототипом для мягкого роботизированного захвата
|Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум
|Босс Peugeot объяснил, почему исчезают кабриолеты и купе
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар