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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 01.04.2020
10:45 01.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 1 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|27,6000
|Земельный капитал
|27,6663
|Земельный капитал
|27,5786
|Креди Агриколь
|27,8900
|Укрстройинвестбанк
|27,5000
|Правекс
|28,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,0000
|Правекс
|27,4500
|Приватбанк
|28,0112
|Приватбанк
|27,4000
|Окси банк
|28,0500
|Окси банк
|27,4000
|Банк Сич
|28,1000
|Банк Сич
|27,4000
|Укрстройинвестбанк
|28,1000
|Альфа-банк
|27,4000
|Альфа-банк
|28,1500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,3972
|Банк инвестиций и сбережений
|28,2000
|Креди Агриколь
|27,2500
|Ощадбанк
|28,2000
|Ощадбанк
|27,2000
|Укргазбанк
|28,6000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|29,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|30,3000
|Банк Сич
|30,5000
|Земельный капитал
|30,1351
|Земельный капитал
|30,5851
|Приватбанк
|30,0500
|Правекс
|30,6500
|Укрстройинвестбанк
|30,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|30,7000
|Креди Агриколь
|30,0000
|Креди Агриколь
|30,7500
|Альфа-банк
|29,9500
|Укрстройинвестбанк
|30,7500
|Укргазбанк
|29,9000
|Альфа-банк
|30,8000
|Окси банк
|29,9000
|Приватбанк
|30,8642
|Банк Сич
|29,8000
|Окси банк
|30,9000
|Правекс
|29,7500
|Ощадбанк
|30,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,6735
|Укргазбанк
|30,9000
|Ощадбанк
|29,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|31,1000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Украинский Капитал
|32,0000
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