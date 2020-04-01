Золото 1 апреля коррекционно дорожает на фоне роста спроса на более надежные активы

Цена на золото в среду коррекционно растёт на фоне роста спроса на более надежные активы из-за опасений инвесторов вокруг экономических последствий коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,19%, до 1599,7 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро - увеличивается на 0,45%, до 14,22 доллара за унцию. Накануне цена на золото снижалась на 2,84%.

Спрос на золото, которое традиционно считается более надежным активом, растет из-за опасений вокруг коронавирусной инфекции, которая продолжает распространяться по всему миру, оказывая давление на экономику.

"Инвесторы покупают золото как наиболее надежный актив", - говорит рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang), которую цитирует агентство Рейтер.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались.