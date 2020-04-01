Доллар 1 апреля стабилен на новых мерах ФРС по поддержке экономики

Курс доллара в среду утром показывает слабую динамику к другим основным мировым валютам, инвесторы оценивают новые экономические стимулы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 EET курс доллара к иене растет до 107,55 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,53 иены. Курс евро опускается до 1,1028 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1029 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,04%, до 99,09 пункта.

ФРС во вторник расширила возможности десятков иностранных центральных банков для доступа к долларовой ликвидности во время коронавирусного кризиса. Регулятор объявил, что будет давать центробанкам других стран доллары под залог гособлигаций США.

"Весь этот опыт проверяет максимумы на рынке.... ФРС явно хочет сделать все возможное, чтобы обеспечить ликвидность доллара, что оказывает понижательное давление на доллар", - считает аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Эпидемия коронавируса уже нанесла серьезный удар по мировой экономике. Мировые центробанки вводят поддерживающие меры экономики, включая снижение ключевых ставок и выкуп активов с рынка. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, более 36 тысяч человек скончались.