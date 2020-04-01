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Нацбанк 31 марта возобновил покупку валюты на межбанке
22:59 31.03.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) во вторник, 31 марта, купил на межбанковском валютном рынке $64 млн, при это регулятор не продавал валюту.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.
Как отмечают в НБУ, таким образом впервые с начала ажиотажа вокруг коронавируса интервенции регулятора на валютном рынке были положительными.
"Позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ, вероятно, ободрили валютный рынок. Сегодня предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривня укреплялась. По итогам торгов котировки сместились в сторону отметки 27,6 грн/$", - отмечается сказано в сообщении.
Как сообщалось, Национальный банк установил на среду, 1 апреля, курс гривни на уровне 27,6289 грн/$, укрепив его еще на 43 копейки.
Напомним, в понедельник, 30 марта, не продавал и не покупал валюту на межбанке.
На неделе с 23 по 27 марта Национальный банк продал на межбанковском рынке $76,8 млн, тогда как на неделе с 15 по 20 марта продажа валюты превышала $1 миллиард.
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