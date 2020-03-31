Доллар дорожает к иене в последний день финансового года в Японии

Курс доллара растет к иене во вторник днем на фоне роста спроса на американскую валюту в последний день 2019-2020 финансового года в Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.15 EET курс доллара к иене увеличивается до 108,47 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,81 иены, курс евро к доллару снижается до 1,0974 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1046 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,43%, до 99,61 пункта.

Вторник, 31 марта, это последний торговый день не только квартала для всех, но и всего финансового года в Японии. Это, как отмечает агентство Рейтер, вызвало на валютном рынке некоторую волатильность, поскольку крупные игроки закрывают свои позиции.

"Речь идет о том, что японским участникам рынка не хватает долларов, что, вероятно, поддержит курс американской валюты в часы торгов в Европе", — приводит агентство слова валютного стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).

Курс евро также сохраняет негативную динамику к доллару и даже усугубляет её по сравнению с утром после выхода порции макростатистики. Так, по данным европейского статистического агентства Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в марте, по предварительной оценке, замедлилась до 0,7% с уровня февраля в 1,2%. Аналитики ожидали значения показателя на уровне 0,8%.

Кроме того, безработица в Германии сохранилась на уровне февраля в 5%. На этой отметке показатель держится с мая 2019 года. При этом аналитики ждали роста показателя до 5,1%.